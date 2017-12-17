Американские дипломаты из печенья слепили копию львовской площади Рынок (видео)

Работники американского посольства сделали уменьшенную копию львовской площади Рынок. Заместитель посла и его семья почти месяц работали над домиками из имбирных пряников и печенья, говорится в сюжете ТСН.

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Продукты использовали американские – сахарная патока из тростника, мука, яйца, масло, имбирь, корица, кардамон, гвоздика, разрыхлитель теста и черный перец. На работу ушло не меньше 12 кг теста. Дипломаты говорят, что традиция изготавливать подобные подарки была основана в Германии и Швеции около 150 лет назад. До рекордного техасского пряника площадью 234 квадратных метра львовской площади далеко, однако и она вышла не миниатюрная – шириной в полтора метра.

Прийти посмотреть на творения смогли все желающие, кто читал анонс на сайте посольства. После осмотра печенье подарят какому-то украинскому посольству за рубежом. Оно может стоять годами, если его специально не испортят, например, мыши.