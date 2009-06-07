Горит Аскания - Нова

В Херсонской области горит биосферный заповедник Аскания -Нова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС области, в заповеднике горит степь и по состоянию на 18:00 выгорело до 50% степи.

Тушению пожара мешает сильный ветер. В его тушении задействованы пожарные расчеты пгт Аскания - Нова и райцентра Чаплынка.

Пока в МЧС не могут точно сказать, какая именно часть заповедника охвачена огнем – обычная или реликтовая. Также пока неизвестны причины пожара.

Справка УНИАН. Биосферный заповедник Аскания - Нова - это уникальный уголок природы: здесь расположен единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг (однажды раскопанная степь не восстанавливается никогда).

Заповедник Аскания - Нова отнесён к «100 великим заповедникам и паркам мира»

Заповедник занимает площадь 11 тыс. га.; примыкает к лесопарку с искусственными прудами и каналами, где обитает множество зверей и птиц. В Асканийской степи произрастает более 400 видов трав и цветов, преобладают злаки.

В своеобразном зоопарке заповедника содержится уникальная коллекция животных.