Регионалы снабдили донецкие школы книгами русских классиков

Донецкое областное отделение Партии регионов на торжествах, приуроченных ко Дню русского языка, передало школам региона сертификат на 10 тысяч книг русских классиков.

Как передает корреспондент УНИАН, сертификат передала народный депутат Елена БОНДАРЕНКО на торжественном митинге 6 июня у памятника Пушкину в Донецке начальнику Главного облуправления образования и науки Юрию СОЛОВЬЕВУ.

По ее словам, за период 2006-2009 гг. Донецкая облорганизация Партии регионов уже передала библиотекам, детским домам и школам области в общей сложности 40 тысяч книг русских классиков.

Кроме того, лучшие учителя и преподаватели русского языка и литературы, а также учащиеся средних школ - победители олимпиад по русскому языку и литературе - получили ценные подарки.