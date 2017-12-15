Переселенцы и участники АТО Житомирщины могут получить гранты на развитие бизнеса - ОГА
К участию в проекте приглашаются переселенцы из Донецкой, Луганской областей и Крыма, участники АТО и местные жители в возрасте 18-60 лет.
Переселенцы и участники антитеррористической операции Житомирщины могут получить гранты на развитие бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, переселенцы, участники АТО, которые проживают в Житомире и Житомирской области, могут присоединиться к участию в программе по развитию самозанятости и профессиональной ориентации.
Организатор проекта – Фонд общины Житомира в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DFID ‐ UK Department for International Development).
Читайте такжеВ Житомире представители ОБСЕ встретились с переселенцами из зоны АТО
К участию в проекте приглашаются переселенцы из Донецкой, Луганской областей и Крыма, участники АТО и местные жители в возрасте 18-60 лет.
Программа предусматривает выдачу грантов на приобретение оборудования: для самозанятости до 625 фунтов стерлингов, а также оплату курсов профессиональной ориентации – до 350 фунтов стерлингов.
Подробнее о том, как можно присоединиться к этому проекту, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.
Заявки на участие в программе принимаются до 30 декабря 2017 года включительно. Предполагается конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.