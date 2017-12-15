Переселенцы и участники АТО Житомирщины могут получить гранты на развитие бизнеса - ОГА

Переселенцы и участники антитеррористической операции Житомирщины могут получить гранты на развитие бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, переселенцы, участники АТО, которые проживают в Житомире и Житомирской области, могут присоединиться к участию в программе по развитию самозанятости и профессиональной ориентации.

Организатор проекта – Фонд общины Житомира в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DFID ‐ UK Department for International Development).

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К участию в проекте приглашаются переселенцы из Донецкой, Луганской областей и Крыма, участники АТО и местные жители в возрасте 18-60 лет.

Программа предусматривает выдачу грантов на приобретение оборудования: для самозанятости до 625 фунтов стерлингов, а также оплату курсов профессиональной ориентации – до 350 фунтов стерлингов.

Подробнее о том, как можно присоединиться к этому проекту, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Заявки на участие в программе принимаются до 30 декабря 2017 года включительно. Предполагается конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.