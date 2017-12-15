К новогодним праздникам в Киеве монтируют самое большое в Украине колесо обозрения (фото)

На Контрактовой площади в Киеве к новогодним праздникам монтируют самое большое в Украине колесо обозрения.

Диаметр колеса составляет 43 метра, сообщает «Информатор». Открыть аттракцион планируют вместе с Рождественской ярмаркой 19 декабря.

Как рассказали изданию в Подольской райгосадминистрации, колесо привезли из Парижа. Катание на аттракционе будет платным, но пока конкретную цену не сообщают. Также добавили, что колесо будет оснащено закрытыми кабинками, из которых невозможно выпасть.

Как сообщал УНИАН, КГГА представила программу мероприятий по случаю открытия главной елки страны.