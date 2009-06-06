Донецк и Тернополь борются с наркотиками

В Донецкой области с начала текущего года правоохранителями было изъято из незаконного оборота свыше 202 кг наркотических веществ.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, всего за первые пять месяцев года по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено 2366 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 516 фактов сбыта.

Также в Донецком регионе за этот период было выявлено 6 преступных групп наркосбытчиков, перекрыто 23 канала поступления наркотиков в область.

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В Тернопольской области задержана группировка из пяти человек, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, один из членов группировки предоставлял свое жилье за дозу наркотика, еще двое тернополян варили и сбывали опий, двое иногородних членов группировки заготовляли наркотическое сырье. Продавали злоумышленники наркотики тридцати зависимым молодым людям больше 2-х лет. Чтобы не попасться, они брали деньги у наркоманов, после чего сообщали им место, в котором спрятана оплаченная ими доза. Каждая доза стоила 50-60 грн.

Во время задержания у злоумышленников были изъяты 12 кг маковой соломки, 50 доз опия, свыше 10 литров прекурсоров, которые использовались для изготовления наркотиков, 10 тыс. грн., полученных от реализации наркотиков. Наложен арест на имущество стоимостью свыше 230 тысяч.

Возбуждены уголовные дела по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых сбыт наркотических веществ, предоставление помещения для изготовления наркотиков, использование прекурсоров и использование средств, полученных преступным путем.