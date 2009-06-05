В Киеве разоблачили группу квартирных мошенников

Сотрудники столичной милиции разоблачили 23 человек, которые по поддельным документам продавали в новостройках в Киеве чужие квартиры.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, мошенники настолько качественно подделывали документы на недвижимость, что даже нотариусы во время оформления процедуры купли-продажи не могли отличить подделку от настоящего документа.

Как отметили в ЦОС, на сегодняшний день уже установлено 7 фактов продажи квартир группой мошенников. “Риэлторы” находили объявление о продаже или аренде жилья, а затем размещали в Интернете свои объявления.

Сотрудники столичной милиции обращаются ко всем гражданам, которые могли стать жертвами мошенников, обращаться в милицию.

Гражданам, которым что-то известно об этой группе, фотографии членов которой размещены на официальном сайте столичной милиции (www.militia.kiev.ua), сообщить об их нахождении, поскольку, по имеющейся информации, все они также действовали по поддельным паспортам.