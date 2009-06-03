В рейтинге свободы прессы Украина опустилась на 5 ступенек – на 115-е место.

Об этом идет речь в новом отчете правозащитной компании Freedom House, передает “5 канал”.

На уровень свободы прессы в Украине влияет политическая ситуация в государстве, которая политизирует СМИ, считают специалисты "Freedom House.

Между тем Украина хотя и опустилась на пять ступенек, однако остается в категории "частично свободная".

Традиционно возглавляют список страны Севера Европы и Балтии: Исландия, Финляндия, Эстония. А в перечень государств, где СМИ чувствуют наибольшее давление, с СНГ попали Россия (174-е место) и большинство азиатских. Наихудшая ситуация со свободой прессы - в Северной Корее.