Министр: сегодня знаковый день для украинской авиации

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет о планах создать серию с не менее чем 80 самолетов Ан-148 для обслуживания внутренних рейсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом он сказал сегодня в аэропорту „Борисполь” во время торжеств по случаю первого пассажирского рейса самолетом Ан-148-100В, который осуществил перелет по маршруту Киев-Харьков-Киев.

"Этот день действительно знаковый для украинской гражданской авиации. Теперь поставлена цель создать серию из не менее чем 80 самолетов Ан-148 для обслуживания внутренних рейсов", - заявил И.ВИНСКИЙ. По его словам, самолет Ан-148 отвечает самым современным международным требованиям.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что второй подобный самолет будет готов к эксплуатации до конца года и его планируется задействовать на рейсах авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Третий самолет Ан-148 намерены построить уже в начале 2010 года.

В свою очередь генеральный директор "АэроСвита" Костадин БОТЕВ сообщил, что первый месяц самолет будет осуществлять перелеты только на рейсах Киев-Харьков, а затем примет участие в авиавыставке в Ле-Бурже во Франции. Планируется, что с 1 июля добавится второй рейс для этого самолета, который будет осуществляться либо в Симферополь, либо во Львов, либо в Одессу.

Справка УНИАН. Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 – региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.