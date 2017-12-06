"Очень пушистая": организаторы заявили, что главная елка страны лучше прошлогодней

Процесс установки главной новогодней елки страны на Софийской площади в Киеве продлится до двух дней, после чего ее украсят гирляндами и игрушками.

Об этом сообщила представитель организаторов культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии» Надежда Тутенко.

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«Уже начаты подготовительные работы. Один-два дня будет длится установка, то есть сегодня-завтра. И затем постепенно будем украшать. Возможно, где-то в выходные начнем украшать иллюминацией, а затем игрушками», - сказала она.

«Елка очень пушистая, красивая. Будет значительно лучше, чем в прошлом году», - добавила Тутенко.

Как известно, елка прибыла на Софийскую площадь в Киеве сегодня ночью. В пригород столицы она была доставлена вчера утром, но из-за загруженности дорог проезд по автодорогам столицы днем был проблематичным. Поэтому к конечному пункту назначения уже по территории Киева ее везли ночью.

Как сообщал УНИАН, главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 метра, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.

Торжественное открытие главной елки страны запланировано на 19.00 19 декабря в День Святого Николая. Первые новогодние локации в рамках культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии» откроются 16 декабря, и будут работать до 14 января 2018 на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).