В больнице умер задержанный, жестоко избитый в Кировоградском СИЗО

Сегодня ночью в больнице умер 22-летний Анатолий Л., который накануне был жестоко избит в Кировоградском СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

По данным винницких правозащитников, 8 апреля Анатолий Л. в удовлетворительном состоянии был заключен в Кировоградское СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

29 мая Винницкая правозащитная группа сообщила о том, что задержанный находится в реанимационном отделении Кировоградской больницы №1 в критическом состоянии со следами очевидных издевательств и побоев на теле.

"К сожалению, после нашего обращения мы не услышали оперативного реагирования ни Генеральной прокуратуры Украины, которая цинично утверждает об эффективной борьбе с пытками, ни от Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека... В случае, если привлечь виновных в смерти Анатолия в Украине будет невозможно, Винницкая правозащитная группа обратится в Европейский суд по правам человека", - заявил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН.

Винницкая правозащитная группа призывает Минздрав Украины безотлагательно направить в Кировоград комиссию для изучения состояния и качества предоставления медицинской помощи СИЗО города Кировоград.