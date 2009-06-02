Среди пассажиров самолета Air France украинцев не было

По предварительным данным, среди пассажиров исчезнувшего самолета Air France украинцев не было.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении напоминается, что вчера после взлета с аэропорта „Гальау”, Рио-де-Жанейро (Бразилия) с экранов радаров авиационной службы исчез аэробус А330-200 авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF447, Рио-де-Жанейро-Париж

В аэропорт назначения самолет не прибыл. На указанный рейс зарегистрировались 216 пассажиров (126 мужчин, 82 женщины и 8 детей), 12 членов экипажа.

Авиакомпания Air France предоставила номера телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию о пассажирах, которые находились на самолете, рейс AF 447: Бразилия – 0800 881 2020, Франция – 0800 800 812, другие страны + 33 157021055.

По предварительным данным посольства Украины во Франции, которое ссылается на кризисный центр МИД Франции, среди пассажиров исчезнувшего самолета граждан Украины не обнаружено.

В то же время Национальное агентство гражданской авиации Бразилии и федеральная полиция пока не дают официальной информации относительно полного перечня пассажиров рейса AF447 и отмечают, что распространенные в электронных и печатных масс-медиа перечни являются неофициальными и получены через неподтвержденные журналистские источники в авиакомпании.