Украинская певица Светлана Лобода рассказала о планах уехать в США. Артистка заявила, что в январе отправится на три месяца записывать новый альбом, передает "Сегодня".

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"Я приняла решение: в январе беру отпуск на пару месяцев и лечу в Америку, буду записывать новый альбом. Альбом "Н2LО" очень круто зашел: за два месяца стал трижды платиновым, и мы получили огромное количество дивидендов за все это. И я подумала: если так хорошо получается, почему бы не писать альбомы чаще, не раз в десять лет, – призналась в прямом эфире "Хит ФМ" LOBODA. – У меня 15 композиций готовы. Хочу американский саунд – я и определенные студии, которые работают с электронной музыкой, которые могли бы мне это все обрамить и сделать по-своему".

На премьерный сингл "Парень" LOBODA уже снят новый клип, подробностями о котором артистка также поделилась в эфире радиостанции. Выход клипа запланирован в ближайшее время: "Уверена, что это будет очередной наш боевик. Буквально недавно мы отсняли на "Парень" видеоклип. Вертолетные съемки, съемки в замках, очень необычная для меня история, которая будет настоящим новшеством".