У старейшего дуба Украины появился правнук

Молоденький дуб шесть сантиметров высотой недавно обнаружили туристы у ствола 1100-летнего дуба Максима Зализняка в Холодном Яру (Черкасская область).

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор Национально-культурного заповедника "Чигирин" Василий ПОЛТАВЕЦ, никто из работников заповедника не надеялся, что у этого славного дуба появятся "потомки", поскольку в таком возрасте деревья полностью прекращают плодоносить.

Молодой дубок работники филиала Холодный Яр заповедника "Чигирин" назвали "Правнуком", ведь когда-то возле 25-метрового дуба, которого еще называют "Дедом", росла его семья из двух дубов, которые звали "Сын" и "Внук".

Кроме того, недавно также выяснилось, что дуб Зализняка еще продолжает расти. Когда прошлым летом замеряли его размеры, то увидели, что дерево стало на целый метр выше, а его ствол стал тоще на 10 сантиметров и теперь имеет 9 метров в обхвате.

Справка УНИАН: Дуб Максима Зализняка - старейший дуб в Украине, является одним из природных чудес Украины. Реликт прежних древостоев Холодноярских лесов - тысячелетний дуб-великан, растет в центре массива у села Буда Черкасской области. В 1972 году дуб получил статус государственного памятника природы местного значения (ботанический реликт). Это самое большое дерево в Украине и одно из десяти самых больших деревьев в Европе. Ствол этого дерева имеет в обхвате на высоте груди человека 9 м. В народе он назван дубом Максима Зализняка. Легенда утверждает, что под кроной этого дуба собирались повстанцы во главе с Северином Наливайко. Именно под этим дубом давали клятву гайдамаки бороться с польским засилием, не жалея жизни. Собирались здесь и воины Холодноярской республики. Шесть раз в дуб Зализняка попадали молнии, разрывая его ствол, однако дуб выстоял.

В 1997–1998 годах дуб начал засыхать. Чтобы его спасти, в скважины глубиной 70 метров вокруг ствола закачали спецудобрения.