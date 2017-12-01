За 8 месяцев пограничники задержали 1,3 тысячи нарушителей границы

За время проведения совместной спецоперации "Граница-2017" с 11 апреля по 30 ноября 2017 года правоохранители задержали 1,3 тыс. нарушителей границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Всего было задержано более 520 незаконных мигрантов, 1,3 тысячи нарушителей государственной границы и почти 930 человек за нарушение пограничного режима. В пропуске через государственную границу отказано почти 1000 потенциальным нелегальным мигрантам", - говорится в сообщении.

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Также за этот период пограничники обнаружили и изъяли почти 58 тыс. литров спирта, 2,2 млн пачек сигарет, 139 килограммов наркотических средств, 300 единиц оружия и почти 1,7 тыс. боеприпасов.

"Было выявлено 76 поддельных и более 430 недействительных документов. Также задержаны 47 человек, которые пытались переместить сигареты с использованием гидрокостюмов", - сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что данная спецоперация проходила под общей координацией Государственной пограничной службы Украины с привлечением СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной миграционной службы, Государственной фискальной службы, «Укрзализныци», «Украэроруха» и радиотехнических подразделений Воздушных сил ВСУ. Также привлекались ресурсы пограничных ведомств Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы и международных организаций: Европейское агентство FRONTEX, Миссия ЕС EUBAM, INTERPOL и EUROPOL.