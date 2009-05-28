В Киеве за торговлю героином задержан подполковник уголовного розыска

В результате спецоперации работников Службы внутренней безопасности Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и Генеральной прокуратуры Украины был задержан заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУМВД Украины в городе Киеве подполковник милиции О., который сбывал оптом и в розницу особо опасное наркотическое средство – раствор героина.

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Согласно информации правоохранительных органов, на днях в городе Киеве на Харьковском шоссе работники СВБ осуществили оперативную закупку раствора героина с целью установления канала поступления наркотика, фигуранта при этом не задерживали. Через несколько дней во время проведения повторной закупки наркотического вещества работники правоохранительных органов задержали наркоторговца – подполковника милиции «убойного» отдела Управления УР столицы. Также в ходе операции были задержаны и другие участники, причастные к сбыту наркотического средства.

Как сообщил заместитель начальника Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины Владимир РИМАРЧУК, задержанный работник милиции перед тем, как ехать на работу, брал с собой героин и по пути сбывал его мелким оптовикам, которых уже ждали потенциальные покупатели – наркоманы. Последние знали, что главный распространитель «кайфа» был работником милиции.

По материалам работников СВБ ГУБОП МВД Украины Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей по санкции Печерского райсуда Киева.

По словам В.РИМАРЧУКА, к сожалению, это неединичные случаи, когда работники правоохранительных органов «зарабатывают грязные деньги» на торговле наркотических средств.

В ГУБОП напомнили, что в Харьковской области СВБ ГУБОП МВД Украины разоблачила наркодельца, который обслуживал городскую политическую элиту и работал под прикрытием работников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД Украины в Харьковской области. Там были организованы каналы снабжения и распространения «тяжелого» наркотика кокаина. Этот бизнес пристально контролировали работники Харьковского УБНОН. После разоблачения работниками центрального аппарата СВБ этого масштабного канала распространения наркотиков и после соответствующих проверок все руководящее звено УБНОН ГУМВД в Харьковской области, а также местные руководители СВБ были освобождены с занимаемых должностей.

Также работниками центрального аппарата СВБ ГУБОП МВД Украины был разоблачен один из руководителей линейного отдела Управления на Одесской железной дороге УМВД Украины на железнодорожном транспорте, который сбывал маковую соломку. После проведения нескольких оперативных закупок он был задержан. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

В конце февраля этого года в ходе разработки лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, работники СВБ ГУБОП разоблачили еще и офицера подразделения «К» Службы безопасности Украины подполковника Щ. Он причастен к существованию контрабандного канала марихуаны из Нидерландов в Украину через Закарпатскую область. Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Завтра в военном суде Киевского гарнизона начнутся слушания по этому резонансному делу.