Презентация социологического исследования "Оценка восприятия благосостояния среди украинской молодежи" (событие завершено)

В среду, 15 ноября 2017 года, в 12:00 в помещении свободного пространства INVERIA (ул. Владимирская, 49 А, г. Киев) проходит презентация и обсуждение результатов социологического исследования «Оценка восприятия благосостояния среди украинской молодежи», проведенного международной исследовательской компанией GfK Ukraine по инициативе Национального олимпийского комитета Украины.

Организаторы: Национальный олимпийский комитет и международная исследовательская компания GfK Ukraine

Чем живет современная молодежь, к чему стремится, что ее огорчает или доставляет удовольствие? Наконец, насколько наша молодежь чувствует себя счастливой? Можно ли это измерить и подать сухими цифрами? И, самое главное – КАК сделать молодежь счастливее?

Эти и другие вопросы, связанные с результатами анализа самооценки собственного благосостояния молодыми людьми в Украине будут затронуты на презентации исследования «Оценка восприятия благосостояния среди украинской молодежи». Исследование на основе всеукраинского социологического опроса молодежи летом 2017 года провела международная исследовательская компания GfK Ukraine по заказу Национального олимпийского комитета Украины. «Оценка восприятия благосостояния среди украинской молодежи» была проведена в рамках социального проекта Olympic moves RU, который реализует НОК в партнерстве с Кока-Кола.

В презентации принимают участие:

• Сергей Бубка, Президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион, Герой Украины

• Олеся Жулинская, Директор по связям с общественностью компании «Кока-Кола Украина»

• Анастасия Шуренкова, представитель международной исследовательской компании GfK Ukraine

• Александр Белоус, психолог/ обществовед

В обсуждении результатов исследования и дискуссии также принимают участие молодежные лидеры, известные спортсмены-олимпийцы, представители общественных организаций и социально-ответственного бизнеса, эксперты и ученые, неравнодушные к проблемам современной молодежи.