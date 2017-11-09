Главу Хозяйственного суда Сумской области, задержанного за взятку, отправили под домашний арест с залогом в 5 миллионов гривень

Председателю Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко, которого правоохранители задержали 1 ноября, суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста с залогом в сумме 5 млн гривен. Как сообщил адвокат подозреваемого Юрий Ломако, соответствующее решение 8 ноября вынес Соломенский районный суд Киева.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать Коваленко с альтернативой залога в 9,5 млн грн. Суд отказал в аресте и назначил 5 млн грн залога. Также на моего подзащитного возложен ряд обязательств и ограничений. Электронный браслет суд не назначал», - сообщил адвокат. По его словам, сейчас защита занимается вопросом внесения залога.

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«Занимаемся этим вопросом. Сумма слишком велика. Залог должен быть внесен в течение 5 дней, по 12 ноября включительно», - сказал адвокат. Также Ломако уточнил, что в тексте подозрения «нет взяточничества в смысле получения денег».

«В тексте указано, что Коваленко подозревается в «просьбе ... предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение ... какого-либо действия». То есть даже без конкретизации какого именно действия», - отметил адвокат. При этом он подчеркнул, что пока Коваленко не задержан.

«Его задержали 1 ноября в 17.55, а 2 ноября в 02:00 он был освобожден детективом НАБУ. При личном обыске и задержании у него не было изъято 26,6 тысячи долларов, как пишут некоторые СМИ», - сказал Ломако.

На вопрос относительно избранной судом меры пресечения, адвокат отметил, что таково решение суда. «Залог - это самостоятельная мера пресечения. Судья решил, что 5 млн грн будет достаточно для обеспечения надлежащего процессуального поведения моего подзащитного. А когда суд избирает содержание под стражей с залогом, то в таком случае это является альтернативой содержанию под стражей», - рассказал Ломако.

Он также отметил, что «вопрос о незаконности указания о задержании за взяточничество является принципиальным». «Защита Коваленко направила требование в СБУ об опровержении», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и работники Службы безопасности Украины задержали председателя Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко. По версии следствия, судья вымогал более 26 тыс. долларов за вынесение решения по хозяйственному делу в интересах строительной компании.

2 ноября судья был уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а 3 ноября в Высший совет правосудия направлено ходатайство о предоставлении согласия на содержание под стражей.

5 ноября Коваленко уволили с должности по собственному желанию. В своем заявлении он отметил, что считает, что в отношении него как судьи «была совершена провокация действиями определенных спецслужб». При этом своей вины он не признал, и заявил, что будет отстаивать свою репутацию в суде.

7 ноября на своей странице в Facebook СБУ сообщила, что «Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, внесенное по материалам Службы безопасности Украины, об аресте председателя Сумского хозяйственного суда». Коваленко был избран на должность 23 апреля 2014 года.