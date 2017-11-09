Инновации и новые препараты: СМИ рассказали, как война на Донбассе повлияла на прогресс среди медиков

Постоянный поток тяжелораненых с фронта привел к тому, что отечественные медики резко прогрессировали: они регулярно и много оперируют, внедряют инновации и придумывают новые препараты.

Ортопед-травматолог Владимир Оксимец рассказывает, что вместе с коллегами начал исследовать стволовые клетки в 2004 году. Описали их еще в начале 1960-х - они дают развитие всем тканям организма человека. Но у медиков долго не было понимания, как определить, какие из клеток в какую ткань будут развиваться: в кости, хрящи, сосуды, мышцы, кожу? Этим и занялся Оксимец, пишет "Новое время".

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Его группа, находившаяся тогда в Донецке, после долгих экспериментов нашла метод, при котором стволовые клетки, кусочки кости и венозная кровь помещаются на специальный имплантат. После его трансплантации в разрушенную кость клетки продолжают деление, пока не заполнят весь отсутствующий объем ткани. Так кость восстанавливается, а клетки самостоятельно прекращают делиться.

В конце 2004-го в Донецке врачи впервые провели трансплантацию кости подобным методом: пациентом стал человек, у которого перелом не срастался три года. За последующие десять лет Оксимец и его коллеги провели пару десятков схожих операций.

“Когда началась война, я понял, с какими травмами пойдут раненые. Будет повторение войны в Афганистане: раздробленные кости, их отсутствие, не срастающиеся переломы, - вспоминает травматолог, который к тому времени перебрался из Донецка в Киев. - Как раз те случаи, где можно применить наши клеточные технологии”.

И за три года войны в этой клинике сделали более сотни операций, которые помогли раненым бойцам полностью восстановиться. Причем большей части из них до того не могли помочь ни в госпиталях, ни в других клиниках.

Свои успехи есть и у медиков из Днепра. Юрий Скребец, заместитель главврача по хирургической помощи Днепропетровской больницы им. Мечникова, куда привозили из зоны АТО множество пострадавших бойцов, уверяет: за военные годы они провели рекордное количество операций - 3,5 тыс. “Раньше в таком количестве мы не оперировали: делали одну-две операции в год, скажем, на головном мозге. Теперь те же операции, которые мы считали сложными, делаем просто и быстро”, — поясняет он. При подобных темпах качество не страдает: в днепровской больнице — одна из самых высоких по стране доля успешности операционного вмешательства — 99,4 %. Скребец называет подобный результат уникальным. Украинские военные хирурги не только оперируют. Так, один из них — Игорь Гайович — участвовал в разработке инновационного кровоостанавливающего. До конфликта на востоке отечественные медики использовали устаревшие препараты для быстрой остановки крови в ране. Импортные аналоги были очень дороги.

Ученые Института физической химии им. Писаржевского создали кровоостанавливающее Кровоспас, который не уступает популярным в мире СELOX (Великобритания) и QuikСlot Combat Gauz (США). А кое в чем даже превосходит эти аналоги. Ко всему Кровоспас стоит вдвое дешевле. “Мы провели около 180 проб, каждый раз приближаясь к успеху,— вспоминает Гайович. — Это большая задача. Наверное, мало кто делал подобное”. Александр Куклишин, советник министра обороны, добавляет, что Кровоспас вышел настолько эффективным, что его планируют закупать страны НАТО.

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