Российские оккупанты отпустили 7 крымских татарок, задержанных на админгранице

Семерых крымских татарок, задержанных российскими силовиками на административной границе с оккупированным Крымом, отпустили. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

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"Всех удерживаемых на админгранице женщин отпустили", - написал он.

Как сообщалось ранее, на административной границе с Крымом на пункте пропуска "Чаплинка" неподалеку от Армянска, российские пограничники задержали жен крымских политзаключенных, которые ехали из Херсона.

По информации основательницы «Крым SOS» Тамилы Ташевой, задержанные Лиана Билялова, Фера Абдуллаева, Гузаль Салидинова, Алиме Абдуллаева, Исмаилова Фатма, Мерьем Куку и Зарина Джеппарова. Их мужья являются фигурантами дела «Хизб ут-Тахрир».