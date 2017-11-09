Российские силовики задержали 7 крымских татарок на админгранице с Крымом

Российские силовики задержали семерых крымских татарок на административной границе с оккупированным Крымом при въезде со стороны полуострова. Об этом сообщает "Крым SOS" на странице в Facebook.

Отмечается, что среди задержанных есть жены политзаключенных. На место инцидента подъехал автозак.

Среди задержанных - Лиана Билянова, Фера Абдуллаева, Гузаль Салидинова, Алиме Абдуллаева, Фатма Исмаилова, Куку Мерьем и Зарина Джеппарова.

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Они были задержаны на российском пункте пропуска Армянск - Чаплынка и удерживаются в вагоне для допроса. Причина задержания неизвестна.

"Одной из женщин было плохо из-за психологического давления. Она теряла сознание, вызывали скорую. неотложка приехала, врачи провели осмотр и уехали", - отмечается в сообщении.

Также "Крым SOS" пишет, что всех женщин держат отдельно. "Рядом с каждой силовики с автоматами. Салидинова Гузаль, Абдуллаева Алиме плохо себя чувствуют. Телефоны изъяли, скопировали контакты", - сказано в сообщении.

Прибывшего на место адвоката Эдема Семедляева около 40 минут не пускали к задержанным.

"40 минут адвокат Эдем Семедляев не может попасть к задержанным на КПВВ женщинам. Его не пускают. Силовики говорят, что женщины не задержаны и ссылаются на какой то порядок пребывания на КПВВ. После 40 минут ожидания и споров с силовиками Эдема Семедляева пускают к задержанным", - говорится в сообщении.