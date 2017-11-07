В России суд оставил похищенного украинца Гриба под стражей до 4 января следующего года

Краснодарский краевой суд РФ 4 января 2018 года оставил под стражей похищенного и незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его отец Игорь Гриб.

«Сегодня была апелляция на меру пресечения. Это было прогнозируемо. Там они еще никого просто так не отпускали», - сказал отец.

Он также отметил, что сторона защиты просила отпустить его сына под домашний арест, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Игорь Гриб также сообщил, что его сына не доставили в зал суда, где присутствовала его мать и адвокат. Павел Гриб находился на видеосвязи из СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

18 октября Павлу Грибу был продлен срок содержания под стражей до 4 января 2018 года.