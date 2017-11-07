Пограничник Колмогоров об освобождении из-под стражи: фактически, меня вытянули из плена

Пограничник Сергей Колмогоров прокомментировал решение Высшего специального суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел о пересмотре его дела, заявив, что «фактически меня вытянули из плена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колмогоров сказал на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеЗащита Колмогорова будет настаивать на закрытии дела из-за "отсутствия состава преступления"

«Я благодарен всем, кто принял участие в моем освобождении. Можно так сказать, что фактически меня вытянули из плена, не более, не менее», - заявил он.

«Что по поводу суда: мы надеялись и верили в адекватность тех же судов, в их адекватное решение. Больше не знаю, что еще сказать», - добавил Колмогоров.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил из-под стражи самого Колмогорова.

Председательствующий по делу судья Станислава Кравченко отметил, что мотивы решения суд не изложил из-за нехватки времени, однако полный текст решения будет оглашен в 9.15 9 ноября.

Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла. В автомобиле находилась супружеская пара из Мариуполя.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.