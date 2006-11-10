Мертвых младенцев записывали как аборты по просьбе женщин

На Волыни разоблачены служащие роддома, которые, с целью укрывательства фактов рождения мертвых детей и занижения уровня смертности новорожденных, после рождения мертвых детей вносили в дородовые истории болезней рожениц данные о том, что при согласии пациентки был сделан поздний аборт.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти служащие не фиксировали такие факты и не сообщали в органы регистрации гражданского состояния. Органами прокуратуры по данным фактам возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).