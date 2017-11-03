Пауза с Каменских и полоса неудач: Потап закрыл ресторан и представил неудачный клип (видео)

Украинский певец и продюсер Потап выпустил клип на песню «Малибу». Это видео вышло в рамках сольного проекта певца под новым псевдонимом ПТП. Эта композиция входит в новый альбом Потапа «Спелые сливы».

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Таким образом он взял творческую паузу в сотрудничестве с Настей Каменских, которая также вчера представила свой клип «#этомояночь». Музыку и слова для этой песни певицы написал сам Потап.

Однако если музыкальное видео Каменских собрало много просмотров и высокие оценки. То клип Потапа оценили низко и за сутки он собрал скромные 43 тыс. просмотров.

В клипе певец появляется вместе с участником группы Время и Стекло Позитивом. Видео получило рейтинг 18+ в связи провокационным текстом песни. В финале ролика появляются украинские комики Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, которые высказывают своё мнение о клипе.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Вместе с тем, сегодня стало известно, что закрылся ресторан Потапа Mozgi Bar & Shop, который находился в самом центре Киева. По одной версии – это заведение не приносило прибыль. А по второй – артист не поделил его сор своей бывшей супругой Ириной Горовой, пишет "Главком".

Пользователи социальных сетей предполагают, что такая полоса неудач у Потапа началась после того, как он разошёлся в творчестве с Настей Каменских.