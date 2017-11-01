Компания "Сити-центр" объявила о желании урегулировать конфликт с военными в Одессе

Компания "Сити-центр" еще раз официально подтверждает, что в процессе строительства детского спортивного центра руководствуется исключительно законными правовыми документами. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Компания "Сити-центр" всегда действовала и продолжает действовать в рамках правового поля. Мы убеждены, что все вопросы, возникшие в процессе установки временного ограждения, согласно требованиям строительных норм, будут устранены после того, как правоохранительные органы, Министерство обороны Украині и представители общественности ознакомятся с правовыми основаниями, по которым компания "Сити-центр" осуществляет свою деятельность", - заявляет компания.

Компания "Сити-Центр" убеждена, что любая конфликтная ситуация должна решаться исключительно в правовом поле и в пределах компромисса, предусмотренного действующим законодательством. Мы относимся с глубоким уважением к Вооруженным силам Украины и официально заявляем, что готовы сделать шаг навстречу с целью урегулирования конфликтной ситуации. Поэтому сегодня, 1 ноября, сотрудниками нашей компании проводится демонтаж защитных сооружений, граничащих с территорией воинской части. Мы убеждены в том, что правовые основания комплекса работ по строительству детского спортивного центра будут подтверждены Минобороны.

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Компания "Сити-Центр" направила гарантийные письма на имя министра обороны Украины и председателя Одесской областной государственной администрации, согласно которым временные защитные ограждения будут демонтированы сразу после завершения строительных работ.

Ранее сообщалось, что 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571.

Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского горсовета.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта.