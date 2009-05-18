Нигерийские военные спасли четырех украинцев

Нигерийские военные в ходе спецоперации против группировки "Движение за освобождение дельты Нигера" спасли четырех граждан Украины, находившихся в заложниках у боевиков, сообщает военное командование Нигерии.

По данным агентства «Рейтер», освобожденные заложники находятся в городе Вари. Когда именно они были похищены,- пока неизвестно.

Как отмечает радио «Свобода», боевики группировки нередко нападают на объекты нефтяной индустрии, а также похищают иностранцев с целью получения выкупа.

Военные уже на протяжении нескольких дней ведут против боевиков спецоперацию. Боевики в ответ на действия правительственных войск взорвали в воскресенье нефтепровод и газопровод на юге Нигерии.