Экс-бойца "Азова", который подорвал гранатой знакомую, приговорили к 10 годам заключения

В Киевской области к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего бойца подразделения специального назначения «Азов», который, поссорившись со знакомой, подорвал ее гранатой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как установили правоохранители, после прохождения службы в зоне проведения АТО 37-летний мужчина оставил себе неиспользованные 9 запалов и 9 гранат РГН, нож типа охотничьего кинжала, которые хранил в своей квартире в г. Березань.

В конце октября 2016 года, употребляя алкогольные напитки у себя дома, мужчина позвонил 33-летней знакомой, во время разговора они поссорились на бытовой почве.

После окончания разговора мужчина решил убить женщину, взорвав боевую гранату. Злоумышленник взял боевую гранату и отправился в магазин, где работала женщина.

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«Войдя в магазин, несмотря на то, что в помещении находились покупатели, злоумышленник достал из кармана своей куртки боевую гранату РГН, вытащил чеку, бросил гранату через прилавок в сторону женщины и вышел из помещения», - говорится в сообщении.

Граната взорвалась под металлическим листом стеллажа, установленного рядом с прилавком магазина, который и принял на себя ударную волну. В результате женщине удалось избежать получения телесных повреждений не совместимых с жизнью, а посетители были в стороне центра взрыва гранаты.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами сразу после совершения преступления.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч. 1,2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Бориспольской местной прокуратурой в суде доказана его вина. Судом обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области погиб мужчина, которого подожгла знакомая.