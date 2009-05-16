Погода на завтра

17 мая на территории Украины будет переменная облачность. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме западной и южной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, ночью в западных, днем в центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре. температура ночью 9-14° (в восточных областях и на севере Левобережья 3-8° тепла); днем 17-22° тепла, на юге и Закарпатье 23-28° (в Черниговской и Сумской областях 13-18°); в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, ночью пройдет небольшой, утром и днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 17-22°; в Киеве ночью 11-13°, днем около 20°.

16 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-16°, возле Одессы 10°, в Днепре возле Киева 15°.