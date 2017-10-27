Пока Настя "на паузе": Потап решил показать свою "темную сторону" в новом проекте
Артист теперь выступает под псевдонимом ПТП. На странице в Instagram Потап также сообщил, что уже выпустил дебютный миниальбом своего проекта под названием "Спелые сливы".
Украинский продюсер Потап, который заявил, что дуэт с Настей Каменских "ставит на паузу", решил сделать ставку на сольную карьеру. Продюсер поделился отрывком дебютной композиции "Малибу" в Instagram. Трек содержит ненормативную лексику.
Артист теперь выступает под псевдонимом ПТП. На странице в Instagram Потап также сообщил, что уже выпустил дебютный миниальбом своего проекта под названием "Спелые сливы". Продюсер добавил, что мини-альбом "Спелые сливы" состоит из четырех треков.
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"Я наконец решился показать свою темную сторону. Творчество ПТП – то, о чем иногда запрещено говорить и то, что запрещено выпускать. Тексты настоящие и очень честные. Также оно будет отличаться от всего остального тем, что это настоящий хип-хоп-проект", - рассказал Потап в одном из интервью.