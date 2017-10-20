Прокурор рассказал, какие лекарства принимала Зайцева после жуткого ДТП

Стало известно, какие именно лекарства принимала после ДТП 20-летняя Елена Зайцева, в моче которой обнаружили опиаты, пишет ТСН со ссылкой на слова прокурора.

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Отмечается, что виновница аварии принимала Анаприлин для понижения давления, которое составляло 135 на 80.

Как сообщал УНИАН ранее, 20-летняя Елена Зайцева, подозреваемого в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, находилась под действием опиатов. Прокурор спросил у Зайцевой, употребляла ли она медпрепараты, однако девушка ответила, что не употребляла.

Напомним, вечером 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу. 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.