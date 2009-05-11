«Свиной грипп» добрался до Китая

Первый случай заболевания свиным гриппом выявлен на материковой части Китая.

Как сообщает «Эхо Москвы» инфицированный находится в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань. 30-летний мужчина жаловался на жар, затрудненное дыхание, кашель и насморк. Анализы показали у него наличие вируса гриппа H1N1.

Заболевший обучается в США. В субботу он из Сент-Луиса через Японию прилетел в Пекин, откуда транзитом проследовал в Чэнду. Ранее случай заболевания свиным гриппом был зафиксирован в Гонконге. Общее число инфицированных вирусом H1N1 в мире превышает сейчас 4300 человек.