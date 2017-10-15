Менял совесть на медяки: замглавы полиции Тячева погорел на взятке

Заместителя начальника полиции в г. Тячев Закарпатской области задержали на взятке в размере 500 долларов. Об этом 15 октября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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"В рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УКУ), проведенным комплексом следственных действий задокументировано преступную деятельность заместителя начальника Тячевского отдела полиции, который требовал и получил 500 долларов США от местного жителя за содействие, с использованием своего служебного положения, в закрытии уголовного производства относительно последнего и, соответственно, непривлечение мужчины к уголовной ответственности", – написала она.

Фигурант уголовного производства задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отмечается, что по ч.3 ст 368 УК Украины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.