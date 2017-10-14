По всему Крыму люди вышли на одиночные пикеты против произвола оккупантов (фото)

Оккупанты в Симферополе задержали как минимум четыре человека, которые вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и похищения людей на полуострове.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

«Стало известно, что сегодня, 14 октября 2017 года, по всему Крыму люди вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и кражи людей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на плакатах пикетчиков написано: "Крымские татары - не террористы", "Остановите беспредел силовиков в Крыму", "Свободу политзаключенным" и т.п.

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Также сообщается, что некоторых демонстрантов начали задерживать полицейские.

«Поступила информация о новых задержаниях в Симферополе. Задержали: Руслана Сулейманова возле ресторана Алем, Меджита Абдурахманова возле авторынка "Туча", Руслана Гостева возле бородинского кольца. Все они доставлены в Киевский райотдел в 12:50», - сообщают правозащитники.

Кроме того, в Симферополе на ул. Героев Сталинграда забрали пикетчика Люманова Мемета.

«В грубой форме его "запихали" в полицейскую машину. Все это произошло за несколько минут. Судя по всему, его доставили на Павленко. Он стоял с плакатом: «Мусульмане Крыма - ваши соседи, а не террористы», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают правозащитники, по словам очевидцев, большое количество проезжающих останавливались и интересовались о происходящем у проводящих одиночные пикеты. Узнав подробности, они пожимали им руки и ехали дальше.

«На наш взгляд, это показывает, что многие жители Крыма недовольны беспределом со стороны силовиков, и они солидарны с пикетирующими», - резюмируют в "Крымской правозащитной группе".

Как сообщал УНИАН, 13 октября крымский адвокат и правозащитник адвокат Эмиль Курбединов заявил об усилении репрессий в отношении крымских татар и украинцев во временно оккупированном Россией Крыму.

В течение сентября на полуострове по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

13 октября так называемый «суд» в Симферополе на два месяца арестовал шестерых задержанных в Бахчисарае крымских татар.