Около 100 тысяч бойцов действовали в рядах УПА, 75-я годовщина создания которой отмечается сегодня в Украине

Около 100 тысяч бойцов действовали в рядах Украинской повстанческой армии, 75-я годовщина создания которой отмечается сегодня.

Как сообщает Центр исследований освободительного движения, 14 октября является символическим днем создания Украинской повстанческой армии. Эта дата была определена самими повстанцами - соответствующее решение принял подпольный парламент - Украинская главная освободительная рада.

УПА была единственной во Второй мировой войне армией, которая ставила своим заданием защиту украинцев. Ее воины действительно выполнили его, несмотря на численное преимущество врагов.

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович пояснил, что "изначально повстанческая армия провозгласила главной целью создание независимого Украинского государства. Эта цель противоречила планам всех участников войны, но ее бескомпромиссное отстаивание повстанцами превратило их армию в отдельный украинский фактор во Второй мировой. Украинское освободительное движение стало субъектом международной политики, считаться с которым были вынуждены все участники войны".

По современным подсчетам, через ряды УПА прошло около 100 тысяч бойцов, еще около 500 тысяч украинцев подверглись репрессиям за поддержку освободительного движения. Армия действовала на территории 150 тыс. квадратных километров с населением 15 миллионов человек. Подполье ОУН действовало по всей Украине, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Изнурительная война против советского и нацистского режимов продолжалась более десяти лет без внешних источников обеспечения.

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Секрет выживания УПА состоял в поддержке людей. Они поставляли повстанцам еду, одежду, лошадей, прятали воинов, выхаживали раненых, вели разведку. Под хозяйствами обустраивали бункеры для подпольщиков и склады. Массовая поддержка украинцами УПА заставила обоих оккупантов (нацистов и коммунистов) не только отказаться от части своих планов по использованию местного населения, но и прибегать к лукавой пропаганде, представляя себя настоящими его защитниками.

УПА действовала с 1942 года, первый бой - бой с нацистами состоялся 7 февраля 1943 года у города Владимирец на Волыни.

В 1949 году главный командир Роман Шухевич реорганизовал армию. Небольшие вооруженные отряды, которые продолжили борьбу, были мобильными, значительно легче маневрировали и лучше вели диверсионные действия и противостояли советской пропаганде. Этот этап борьбы продолжался до пленения последнего генерала и командира подполья Василия Кука в 1954 году.

Последний известный историкам бой повстанцев и чекистов состоялся в 1967 году. Отдельные подпольщики, как Ярослав Галущак и Илья Оберишин, не сдались до провозглашения независимости Украины.

В 2015 году Украина признала Украинскую повстанческую армию, предоставив законом ее бойцам высокий статус борцов за независимость Украины. 75-я годовщина создания армии торжественно отмечается на государственном уровне.

Сегодня в Киеве в 13.00 откроется выставка: "УПА - ответ непокоренного народа", с экспонатами которой можно ознакомиться на площади у Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2).