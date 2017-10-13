В Житомире кулинары будут соревноваться за кубок главы ОГА Гундича на чемпионате "Battle Chefs 2.0"

В Житомире 20-21 октября кулинары будут соревноваться за кубок главы ОГА Игоря Гундича на чемпионате «Battle Chefs 2.0».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Житомире состоится II открытый житомирский областной чемпионат кулинарного искусства и сервиса «Chefs Battle 2.0», где кулинары будут соревноваться за кубок главы Житомирской облгосадминистрации.

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По словам организаторов, на сегодня подали заявки около 150 участников. Будут участвовать кулинары и мастера из Черкасс, Днепра, Киева, Луцка, Одессы, Николаева, Житомира.

Участников ждут соревнования в 15 различных номинациях.

Участники соревнований продемонстрируют как и практические навыки на месте, так и умение готовить домашние задания.

"Победители получат дипломы, медали и кубки",- обещают организаторы соревнований.

Мероприятие состоится в Житомире 20-21 октября в ТЦ «Метро» по адресу: проспект Независимости, 55-В. Открытие 20 октября в 12.00 час.