"Марина, ты слышишь? Ты лучше всех готовишь": Порошенко попробовал солдатскую еду (фото, видео)

Президент Петр Порошенко попробовал солдатские блюда, приготовленные из сухого пайка, и назвал их "новым поколением пищевого обеспечения". Об этом он сказал во время осмотра общежитий Вооруженных сил Украины в Киеве 12 октября, передает "Украинская правда".

Порошенко, в частности, попробовал борщ. "Несмотря на то, что это сухпаек, но это вкус настоящего борща", - сказал он.

Журналисты поинтересовались, как готовит жена президента Марина.

"У меня, – засмеялся Порошенко. – Марина, ты слышишь? Ты лучше всех готовишь. На самом деле я очень люблю, как Марина готовит. И она – это важно – очень любит готовить. Считаю, что мне очень повезло, потому что не все женщины любят готовить".

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"Прошу, пробуйте: суп гречневый или борщ – кому что больше нравится", - призвал президент журналистов.

"Из сухпайка! Представляете? На сегодняшний день ни одна армия мира не применяет первое блюдо в сухом пайке. Мы первые", - похвастался Порошенко.

Он также попробовал вторые блюда. "Каша ячневая, каша перловая, фасоль. Я больше всего люблю гречку. Настоящая гречка!", – развел руками Порошенко.

Он съел ложку блюда из второй миски: "Фантастически! Вы пробуете, то что вам нравится. Девушки, не стесняйтесь – рисовая, картофель. Ребята!"

"Никогда ты из консервы в поле этого не сделаешь. А солдат индивидуально может это сделать и сделать полноценную пищу. Насколько мне известно, на базе этого сухпайка солдат может полноценно питаться без ограничения во времени", - сказал президент.

"Очень достойное качество. Вкусно. Я считаю, что это абсолютно новое поколение пищевого обеспечения", - подытожил Порошенко.