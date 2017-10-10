Генштаб предлагает Госавиаслужбе запретить пролет беспилотников над военными объектами
Генеральный штаб предостерег от провокационных действий вблизи воинских частей.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предлагает запретить пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами.
Как сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ, такой запрет предлагается установить с целью улучшения состояния охраны, обороны и взрывопожаробезопасности на арсеналах, базах, складах.
Для этого Генштаб инициирует перед Государственной службой Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов, в частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 29 марта 2002 года № 401, и в Методические указания по выполнению требований пункта 83 положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденные приказом Госслужбы по надзору за обеспечением безопасности авиации от 6 мая 2005 года № 303.
Также Генеральный штаб в очередной раз предостерегает от провокационных действий вблизи воинских частей по использованию БПЛА.
Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины отмечает, что применение вблизи воинских частей, баз (арсеналов) и складов ВСУ или над ними, других воинских формирований беспилотных летательных аппаратов осуществляется по согласованию с командованием Вооруженных сил.
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С целью обеспечения безопасности военных объектов, в случае выявления несогласованного использования БПЛА вблизи или над ними, Вооруженные силы Украины будут принимать меры по обезвреживанию таких беспилотников.
Также в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах, находящихся рядом с военными объектами или в местах расположения войск.
Как сообщал УНИАН, 6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала года вблизи воинских частей зафиксировано 72 случая применения БПЛА.
Справка УНИАН. 23 марта 2017 года в города Балаклея Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал.
29 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители установили факт перелета через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические боеприпасы взрыва, которые и стали причиной взрывов в Балаклее.