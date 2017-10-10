Генштаб предлагает Госавиаслужбе запретить пролет беспилотников над военными объектами

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предлагает запретить пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами.

Как сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ, такой запрет предлагается установить с целью улучшения состояния охраны, обороны и взрывопожаробезопасности на арсеналах, базах, складах.

Для этого Генштаб инициирует перед Государственной службой Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов, в частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 29 марта 2002 года № 401, и в Методические указания по выполнению требований пункта 83 положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденные приказом Госслужбы по надзору за обеспечением безопасности авиации от 6 мая 2005 года № 303.

Также Генеральный штаб в очередной раз предостерегает от провокационных действий вблизи воинских частей по использованию БПЛА.

Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины отмечает, что применение вблизи воинских частей, баз (арсеналов) и складов ВСУ или над ними, других воинских формирований беспилотных летательных аппаратов осуществляется по согласованию с командованием Вооруженных сил.

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С целью обеспечения безопасности военных объектов, в случае выявления несогласованного использования БПЛА вблизи или над ними, Вооруженные силы Украины будут принимать меры по обезвреживанию таких беспилотников.

Также в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах, находящихся рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала года вблизи воинских частей зафиксировано 72 случая применения БПЛА.

Справка УНИАН. 23 марта 2017 года в города Балаклея Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал.

29 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители установили факт перелета через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические боеприпасы взрыва, которые и стали причиной взрывов в Балаклее.