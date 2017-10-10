Прокуратура выявила нарушения при хранении оружия на арсенале в Черниговской области

Органы Военной прокуратуры во время проверки выявили нарушения при строительстве арсенала и хранении оружия в городе Ичня на Черниговщине. Согласно сообщению, на территории арсенала за почти 200 тыс. грн должна быть отремонтирована грузовая платформа в местах хранения боеприпасов, но исполнитель работ их не завершил, передает радио Свобода.

Читайте такжеВзрывы на военных складах в Украине являются результатами операций спецслужб РФ – Муженко«Кроме того, выявлен ряд нарушений требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несению службы военизированной охраной части, противопожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Военная прокуратура Черниговского гарнизона составила протоколы об административных правонарушениях в отношении двух должностных лиц воинской части, гдехранится оружие.

По данным прокуратуры, проверка проведена для изучения условий хранения и размещения боеприпасов в рамках расследования уголовного производства о «диверсии» на территории арсенала в Калиновке Винницкой области. В ГПУ не исключили возможной диверсии в качестве причины пожара и взрывов. Военная прокуратура расследует дело именно по этой статье.