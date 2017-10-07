СБУ разоблачила руководство Винницкой таможни во взяточничестве - Луценко

Управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"Во время сбора очередной мзды для руководства задержан работник таможни. По месту жительства его брата выявлено 114 тысяч долларов в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции", - написал генпрокурор.

Также, по его словам, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.

"Реакция руководства ГФС Украины на спецоперацию - правильная: закон один для всех. Решение суда - привычное: вместо 3 миллионов гривень назначено 160 тысяч гривень залога", - добавил Луценко.