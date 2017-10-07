РФ согласилась на погранично-представительскую встречу по задержанным украинским пограничникам

Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных украинских пограничников.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня, 7 октября, в эфире «112 Украина».

Согласно его информации, встреча должна состояться 9 октября.

«Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу, которая должна состояться 9 октября. Возможно, это поможет нам наконец разобраться в том, что произошло на границе несколько дней тому назад», - отметил Слободян.

Он подчеркнул, что подробностей задержания коллег у украинских пограничников нет.

«Насколько я понимаю, их держат в управлении ФСБ в Брянске. Об их состоянии ничего неизвестно, поскольку никакого контакта с ними нет», - сказал Слободян.

По его словам, есть информация о том, что мать одного из задержанных пограничников пыталась получить разрешение на встречу с сыном, однако ей отказали.

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Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

В свою очередь, прокуратура Сумской области 4 октября начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины с предварительной квалификацией - безвестное исчезновение.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов. Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.