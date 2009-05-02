Завтра в Украине - от 0° до +22°

На завтра, 3 мая, синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду с кратковременными дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных и Винницкой областях ожидается переменная облачность, без осадков. На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составлять 2-8° тепла (в западных областях на почве местами заморозки 0-3°), на юге и востоке 5-10° тепла; днем 16-22°, в южной части и в центральных областях 13-18° (в Карпатах ночью заморозки 0-3°, температура днем 5-10° тепла).

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью по области 3-8°, днем 17-22°; в Киеве ночью 5-7°, днем 18-20°.