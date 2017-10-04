В Украине стали меньше наказывать за нападения на журналистов

Нападающих на журналистов стали реже привлекать к ответственности, при этом назначенные наказания за нападения несоизмеримы с самими преступлениями. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Лишь незначительная часть дел, возбужденных по статье о препятствовании журналистской деятельности, доходит до суда. А даже если суд выносит приговор – наказание для злоумышленников – несопоставимо с самим преступлением. Именно поэтому Национальный союз журналистов Украины требует большего внимания к проблеме безнаказанности за преступления против журналистов, в частности – проведения парламентских слушаний по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Союз начал проводить собственный мониторинг случаев физической агрессии в отношении журналистов. И на сегодня с начала года уже насчитывается около полусотни таких случаев.

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Секретарь НСЖУ Валерий Макеев привел данные, предоставленные Прокуратурой по расследованию преступлений против журналистов. Так, в 2015 году до суда было доведено 15 дел, в 2016 году – 12, а в 2017 – 3.

"Это около 7 процентов от возбужденных производств", – прокомментировал он. И привел пример, когда при избиении редактора одной из газет деревянной битой виновный получил наказание в виде штрафа в несколько сотен гривен. При этом следствие длилось 2 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на журналиста напали во время съемки репортажа.