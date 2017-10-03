В ВСУ показали новые туфли для военных (фото)

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало новые туфли, которые теперь будут носить военные.

Управление ВСУ на своей странице в соцсети разместило фотографию туфлей старого образца со словами о том, что "это называлось туфли, которые всем выдавали по выпуску из института или уже в части. И в этом нужно было ходить каждый день со страхом, чтобы они не слетели с ноги при строевом шаге, а об их удобной подошве и массе в войсках до сих пор ходят легенды".

Также в сообщении размещены снимки туфлей нового образца. "Те туфли теперь можно будет увидеть только в музее, на складах, или у офицеров, которые себе их оставили на память. Да, и в старых было не обязательно ходить - многие шили себе на заказ по тому же фасону и ГОСТу. А отныне по этому же ГОСТу мы приняли именно такую ​​версию "полуботинок хромовых", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны показали новую форму для военных НАТОвского образца.