На Харьковщине россиянин пытался переправить в Украину азиатов (фото)

Правоохранители задержали 4 нелегалов из Вьетнама и их проводника из России. Об этом ГПСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Так, 2 октября вблизи населенного пункта Борисовка Харьковской области в 20 метрах от линии государственной границы пограничники обнаружили и задержали группу нелегальных мигрантов из Вьетнама.

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Граждан 1976, 1990 и 1996 годов рождения, а также проводника, гражданина Российской Федерации 1959 года рождения, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, задержали и привлекли к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении.

"Во время фильтрационных мероприятий россиянин сообщил, что планировал переправку в Украину еще около 150 граждан Вьетнама небольшими группами. Их дальнейшую судьбу решит суд", - добавили пограничники.