Ничейные мигранты: нелегалы застряли на пароме, который курсирует между Одессой и Стамбулом

На пароме, который курсирует между Одессой и Стамбулом застряли 12 мигрантов, который оба государства отказываются принять, говорится в сюжете ТСН.

В связи с тем, что сойти на берег мигрантам не разрешают, они фактически застряли на пароме. Пограничники сообщили, что провели с мигрантами собеседования, однако желания остаться в Украине те не выразили.

Судно принадлежит датской компании. Самих мигрантов держат в каютах, потому что они агрессивные и угрожают самоубийствами.

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Датские дипломаты начали переговоры с Украиной и Турцией, чтобы найти для мигрантов новый дом.