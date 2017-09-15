Ничейные мигранты: нелегалы застряли на пароме, который курсирует между Одессой и Стамбулом
12:28, 15 сентября 2017Общество
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Остаться в Украине мигранты желания не выразили.
Мигранты угрожают самоубийствами / скриншот
На пароме, который курсирует между Одессой и Стамбулом застряли 12 мигрантов, который оба государства отказываются принять, говорится в сюжете ТСН.
В связи с тем, что сойти на берег мигрантам не разрешают, они фактически застряли на пароме. Пограничники сообщили, что провели с мигрантами собеседования, однако желания остаться в Украине те не выразили.
Судно принадлежит датской компании. Самих мигрантов держат в каютах, потому что они агрессивные и угрожают самоубийствами.
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Датские дипломаты начали переговоры с Украиной и Турцией, чтобы найти для мигрантов новый дом.
12 мигрантов из Африки застряли на пароме, который курсирует между Одессой и Стамбулом
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