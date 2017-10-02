При пожаре в хостеле Запорожья погибло четверо азербайджанцев - полиция

В результате ночного пожара в хостеле в Запорожье погибли четверо граждан Азербайджана.

Читайте такжеПожар в хостеле в Запорожье: двое пострадавших в тяжелом состоянии (фото)Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Национальной полиции Запорожья Екатерина Людвиг.

По ее словам, у погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.

По словам представителей ГУ ГСЧС в Запорожской области, еще 4 человека, которые находятся в больнице, также являются гражданами Азербайджана. Вероятнее всего, они торговали овощами на центральном рынке Запорожья, на территории которого находился хостел.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 2 октября, в Запорожье возник пожар в хостеле, в результате которого 5 человек погибли, еще 4 пострадали. По предварительным данным правоохранителей, хостел не имел разрешительных документов на работу. Также за последний год его не проверяли контролирующие службы.