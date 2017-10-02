У Авакова рассказали, сколько задержанные бандиты из "Торпеды" зарабатывали на преступлениях

14:49, 02 октября 2017
Общество
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В МВД отметили, что участники банды - люди без каких-либо политических взглядов.

В МВД заявили, что бандиты совершали преступления просто за деньги / фото СБУ

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко заявляет, что участникам бандитской группы, которая разжигала межнациональную рознь в Украине, платили по 300-500 долларов за преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил сегодня в комментарии журналистам.

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«Сами исполнители – это люди без каких-либо политических взглядов, они это делали просто за деньги. Им платили за участие в таких террористических актах по 300-500 долларов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами».

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Новость в сюжете: Задержание банды "Торпеда"
Теги: #бандиты из Торпеды#банда Торпеда#ОПГ Торпеда#разжигание вражды