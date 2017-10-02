У Авакова рассказали, сколько задержанные бандиты из "Торпеды" зарабатывали на преступлениях

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко заявляет, что участникам бандитской группы, которая разжигала межнациональную рознь в Украине, платили по 300-500 долларов за преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил сегодня в комментарии журналистам.

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«Сами исполнители – это люди без каких-либо политических взглядов, они это делали просто за деньги. Им платили за участие в таких террористических актах по 300-500 долларов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами».