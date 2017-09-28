Афера на полмиллиона: предприниматель на Днепропетровщине с 2 см асфальта получил 500 тысяч гривень

Днепропетровская областная прокуратура подозревает частного предпринимателя в том, что тот, путем нарушения проектно-сметной документации, обманул государство и завладел активами в 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в 2015 году предприниматель заключил с Апостоловским городским советом договор, согласно которому чиновник должен был отремонтировать одну из дорог в Апостолово.

Сама махинация заключалась в том, что предприниматель нарушил требования проектно-сметной документации, в которой отмечена требуемая толщина асфальта в 5 см. Так, вместо 5, работники, по указанию чиновника, положили полотно в 3 сантиметра. После чего он внес ложные сведения о затратах на выполнение строительных работ в документы. Следовательно, причинив государству ущерб в сумму порядка 500 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Днепре создали мурал для спасателей (видео)

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 УК Украины (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Согласно нормам данных статей, ими предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.