В Украине начал спадать ажиотаж вокруг биометрических паспортов

Представитель ГП «Документ» Владимир Полищук заявляет, что на предприятии ожидают, что с установкой новой линии печати паспортов в декабре-январе проблемы с задержкой выдачи документов исчезнут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: «100 дней безвиза: что изменилось для Украины?».

В частности, он сказал, что, несмотря на то, что сейчас загранпаспорт в Украине можно оформить в трех разных организациях, ситуация, при которой граждане невовремя получают заказанные документы, пока сохраняется.

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"Но на сайте полиграфкомбината "Украина", в других источниках, уже можно увидеть, что правительство приняло решение о выделении средств на закупку новой линии для печати загранпаспортов, которая будет уже в декабре этого года, либо в январе следующего установлена, налажена, и я думаю, все проблемы не только с оформлением, но и с выдачей загранпаспортов вскоре исчезнут", - заявил Полищук.

Также он рассказал о причинах, почему оформление и выдача документов происходит с задержкой и почему появились большие очереди для оформления и получения этих документов.

"Сейчас ситуация с ажиотажем, она несколько улучшилась, если так можно сказать. То есть, меньше очереди стали, но все же людям, которые оформляли срочный загранпаспорт, приходится его сейчас ждать не семь рабочих дней, а примерно месяц. Те, кто делает себе загранпаспорт в обычном режиме 20 рабочих дней, ожидают свой выезд за границу примерно два месяца, возможно, два с половиной месяца", - сказал представитель ГП «Документ».

В связи с этим, он отметил, что появление больших очередей объясняется тем, что "одновременно очень многие люди решили сделать себе загранпаспорт, и просто мощностей ни ЦПАУ, ни наших центров обслуживания граждан и тем более полиграфкомбината "Украина", не хватило".